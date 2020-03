Los tres Gobiernos de Pedro Sánchez

La crisis en torno al proyecto de Ley de Libertades Sexuales —el proyecto de ley integral por la protección de la libertad sexual y contra las violencias sexuales— ha puesto en evidencia lo que saben los 23 ministros de Pedro Sánchez, que forman un Gobierno con dos Gabinetes dentro, el de Sánchez y el de Pablo Iglesias e Irene Montero, pero qué además, tienen otro dentro. Está más en la sombra, pero les pisa los talones. Este otro núcleo de poder está configurado en La Moncloa y dirigido por el jefe de Gabinete, ahora con categoría de secretario de Estado, Iván Redondo. Este tercer poder, alargado y ambiguo como presunto apagafuegos en momentos como el actual, comparte un objetivo en común con el de Podemos, el desgaste de Carmen Calvo.

La vicepresidenta primera, junto con José Luis Ábalos, representante de las esencias del PSOE y por ahora mano derecha de Pedro Sánchez, reúne los requisitos necesarios para aunar antipatías de Iván Redondo e Irene Montero, la ministra de Igualdad. Con el primero, se disputa la influencia e interlocución más directa con Sánchez; con la segunda e Iglesias, pelea las políticas sociales de las que quiere hacer bandera Unidas Podemos. La cuestión es: ¿sería capaz el presidente Sánchez, pragmático y famoso por su sangre de pez, de entregar a Carmen Calvo si se planteara una primera crisis de Gobierno?.

“No puede entregarla, ni aunque quisiera. Sería dejar a Pablo Iglesias de vicepresidente primero. E incluso aunque la entregara y nombrara a otro vicepresidente en su lugar, el problema estaría ahí. De nuevo los de Iglesias y los de Redondo se pelearían con el nuevo vicepresidente por la influencia sobre el presidente y el reparto de poder. Aparte, con esta nueva configuración ha ganado poder moral tanto en el partido como entre los ministros socialistas”, argumenta un ex ministro socialista, que tiene tiempo sobrado para estudiar la estrategia a medio y largo plazo. Ese tiempo es “lo que no tiene Iván Redondo, pendiente de las redes sociales y los tuits, al estilo del trumpismo. Aunque son muy importantes y es lo que venden, él no deja de ser un hombre del corto plazo, que ahora pasa por mediar en conflictos como el de la ley de Montero y Juan Carlos Campo y liderar la crisis del coronavirus”.

Campo es el ministro de Justicia a quien las mujeres del Ministerio de Igualdad han reprochado retrasar la ley para que incumplieran el compromiso de presentarla antes del de 8 de marzo, el día de la mujer. Cuando el conflicto empezaba ya a enconarse entre Igualdad y Justicia —y esta vez no iba a amainar como sucedió con la cuestión migratoria y las devoluciones en caliente— y tras una reunión entre ambos ministros, desde la secretaria de Estado de Comunicación, los de Redondo lanzaron una comunicación que debía zanjar el conflicto: La ley de Libertad Sexual tiene un consenso total en el Gobierno de coalición, es un proyecto legislativo ilusionante, que estará listo en los plazos previstos y enviará un mensaje claro de compromiso del Gobierno con la igualdad de cara al 8 de marzo’. “Se dieron prisa en difundir un comunicado el día 20 de febrero dando por válida la ley redactada por Igualdad cuando aún se estaba tratando de corregir”, advierte un asesor ministerial.