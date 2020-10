Los "trucos" de Vox con sus cifras de afiliados

Fuentes populares de la calle de Génova confirman que durante varios días las centralitas del partido sufrieron un acoso telefónico, presuponen, orquestado por Vox: “Llamaban, decían ser afiliados que querían causar baja en el partido, pero al preguntarles su número de DNI colgaban”. Estas mismas fuentes aclaran que el partido no está aún en condiciones de valorar si la moción de censura ha menguado el número de afiliados. “Hasta dentro de un tiempo no se actualizará el censo, esas cifras no se revisan todos los días”, explican.

A pesar de las estratagemas de la extrema derecha y de la presión psicológica que intenta trasladar con sus ataques al PP, parece que la moción de Abascal y Garriga contra Pedro Sánchez sí ha tenido algún efecto, aunque no puede puede estar más lejos de ser una “avalancha”. Vox, no obstante, rehúsa dar números de afiliación por el momento.