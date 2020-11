Los turistas que lleguen a España sin PCR será multados con hasta 6.000 euros

SOPA Images via Getty Images

Los turistas y viajeros que lleguen a España sin una prueba PCR negativa podrán ser sancionados con multas de hasta 6.000 euros, además de tener que someterse una prueba rápida como medida para garantizar una movilidad segura, ha asegurado este viernes la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya.



“Son multas serias, multas disuasorias, no con interés recaudatorio”, ha subrayado la ministra en declaraciones a Antena 3 al ser preguntada por la decisión del Ministerio de Sanidad de que, a partir del 23 de noviembre, se exigirá una PCR negativa a todos los viajeros que procedan de regiones consideradas de riesgo.



España ha aprobado esta medida una vez que la Comisión Europea ha acordado instaurarla en la UE y pese a que la mayoría de países europeos ya exigía este tipo de medidas para entrar en su territorio.



González Laya también ha subrayado que, a lo largo de estos meses, se ha demostrado que la movilidad internacional sólo ha supuesto un “0,08% de importación de covid”.



Así, según la ministra,de los 5.200.000 de viajeros que han entrado en España desde el pasado mes de julio “apenas 4.800 han dado positivo”.



Por otra parte, y preguntada por un mensaje falso que ha circulado de forma masiva por las redes sociales y en el que supuestamente ella felicitaba a “Bin Laden” por su victoria en las elecciones de EEUU, González Laya ha expresado su preocupación por la circulación de bulos y noticias falsas.



La ministra ha explicado que dicho mensaje se ha difundido “por cuentas vinculadas a la ultraderecha de España” y que es una más de las “campañas orquestadas de desinformación con objetivos espúreos que dañan la imagen, no solo de la persona sino también de la institución a la que representa”.



Por eso, ha recomendado “tolerancia cero” con una prácticas que son “un cáncer para la democracias, que se basan en una información diversa, veraz y transparente”.



“Sin un periodismo libre no hay democracia, sin libertad de expresión, pero tampoco hay democracia cuando hay desinformación masiva, estructurada y vehiculada con fines espúreos”, ha subrayado.