Los universos paralelos según Sean Carroll

S.C.: No lo creo. Solo hay un conjunto de teorías que predicen resultados experimentales muy parecidos. Como suele ocurrir en física, esas teorías no se han desarrollado del todo, así que no estamos seguros siquiera de qué es lo que estamos comparando. No obstante, estoy seguro de que el proceso ordinario de la ciencia resolverá las cosas.

S.C.: La mecánica cuántica es realmente contraintuitiva, así que no resulta sorprendente que todos se afanen en comprenderla. Los físicos y los filósofos se enfrentan a los temas fundamentales de la teoría cuántica, y se guían por las mejoras en tecnología cuántica y por los problemas que surgen de la física moderna. La aproximación everettiana simplemente nos dice que los ingredientes fundamentales de la teoría cuántica son literalmente verdaderos y por tanto no necesitamos nada más.

El físico Sean Carroll, por el contrario, cree que la física cuántica describe adecuadamente el universo y apuesta por una interpretación controvertida de la mecánica cuántica, la de los universos múltiples de Everett . Su último libro, La zorra y las uvas , nos recuerda la fábula de Esopo para establecer una analogía: los científicos serían como la zorra y la física cuántica representaría las uvas. El animal, incapaz de llega a la fruta, se convence de que seguramente no esté madura. Del mismo modo, la física cuántica sería incomprensible más que nada porque no la comprendemos del todo. En realidad, Carroll no solo la entiende, sino que la divulga maravillosamente bien, como comprobarán, si me permiten la licencia poética (científica, más bien), cuando colapse la función de onda al leer esta entrevista…

A.L.: Afirma que los universos paralelos existirían de verdad, siempre y cuando no pensemos que están en un lugar concreto, pues solo se encuentran en el espacio de Hilbert.

S.C.: Los mundos de Everett no tienen una posición, del mismo modo que el número cinco no tiene una ubicación espacial. Algunas cosas no tienen ninguna localización. Imagina que el espacio existe dentro de cada mundo, más que interpretar que los universos están contenidos dentro de un espacio gigante. Esos mundos paralelos podrían interferir porque no parece probable que la separación entre ellos sea perfecta, aunque la oportunidad de que advirtamos esa interferencia es tan increíblemente pequeña que yo le restaría importancia.

A.L.: No he dejado de pensar en la serie de televisión Devs al leer su libro. ¿Le gustó?

S.C.: Me divertí, aunque no sea una imagen precisa de la mecánica cuántica. Está bien así, un drama de ciencia-ficción no es un documental.

A.L.: ¿Tiene pendiente algo en este mundo… o en uno paralelo?

S.C.: Me he dicho muchas veces que debería leerme el nuevo libro de cuentos de Ted Chiang, Exhalation. Y espero hacerlo, aunque no he tenido tiempo aún.

Este artículo trata sobre los universos paralelos de Sean Carroll, sí, pero si quieren entender mejor sus ideas, no se queden en el universo compactado de la entrevista: vayan al mundo paralelo de las librerías y compren su última y excelente obra.