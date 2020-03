El médico Francisco Pasquau, jefe de servicio en un hospital de la Comunidad Valenciana, ha encendido una luz de optimismo en medio de la crisis del coronavirus.

Pasquau ha compartido en Twitter un pantallazo de WhatsApp en el que se ven las reacciones de sus compañeros del centro médico cuando les dijo que no podrían librar debido a la situación.

“Ya sabéis -sé que no hace falta que os lo recuerde- que los permisos, días y vacaciones están suspendidos. Ánimo a todos. ¡We can do it!”, les dijo.

La reacción unánime de todos en el grupo fue la de darse ánimos y no poner ni un solo pero.