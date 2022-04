Los 'whatsapp' del pelotazo de las mascarillas en los que sale a relucir el apellido Almeida

Luceño (26 de marzo): Buenas Elena. Confirma cuando enviáis contratos firmados, please

Collado: Mira a ver si está todo correcto en los contratos

Luceño: Perfecto. Gracias. Ya me ha dicho Luis (Medina) que le llamó Almeida

Collado: Pues he estado cinco horas con un material requisado y no me he enterado