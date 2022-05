Losantos le dice a Ayuso que "ni en Podemos" han hecho lo que el PP con ella y así reacciona

“Es un caso único en la historia. No ha sucedido en los cuarenta y tantos años de democracia que un éxito como el de hace justo un año se convierta en una campaña del propio partido vencedor contra la que ha ganado las elecciones. No hay precedentes. No lo ha hecho ningún partido, ni los comunistas de extrema izquierda, que siempre se dividen, se matan entre ellos, se clavan el piolet. Ni en Podemos hay un caso similar”, ha relatado Losantos.