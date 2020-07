'Los Lobos' de 'Boom' desvelan cuánto dinero se ha quedado Hacienda de su premio

Hace justo un año, el 8 de julio del 2019, Alberto, Erundino, Manu y Valentín ganaron el bote más alto de la historia de la televisión en España. Los Lobos de Boom se llevaron más de 6,6 millones de euros.

Ahora, un más tarde, los cuatro han concedido una entrevista a El Confidencial y han confesado lo que les quitó Hacienda del bote o los gastos que han tenido.

De los más de 6,6 millones, la mitad se lo quedó Hacienda. “Me ha pegado ya Hacienda el sablazo, que ha sido del 49% o una cosa así, y ahí está el dinero restante”, ha confesado Valentín.

Alberto ha reconocido que Hacienda se ha quedado entre el 45 y el 50%: “Ojalá y pudiera pagar eso todos los años, no me cuesta en absoluto porque si no solo tendrían médicos, educación o, por ejemplo, buenas carreteras, quien pudiera pagárselo. Si todo el mundo pensara así, quizá no habría tanta economía sumergida y tendríamos mejores hospitales, mejores colegios y mejores carreteras”.

“La declaración ya está hecha y al estar en Madrid es un 43,5% lo que he tenido que pagar”, ha contado Manu. Erundino, por su parte, ha hablado directamente de la cifra que han tenido que pagar por persona: “Tras ganar el premio alguna vez alguien me ha comentado ‘joe, ya podías tirarte el rollo y colaborar con algo’ y yo respondo ’¿te parece poco pagar 750.000 euros, te parece poca colaboración?”.

“Que por cierto yo lo hago con gusto porque los impuestos los tenemos que pagar todos, pero también te preguntas si estos premios tan puntuales quizá merecerían otro tratamiento fiscal... pero, bueno, te lo preguntas dos veces y luego ya no te lo preguntas más, pagas y fuera”, ha añadido el ingeniero de montes.

Entre los caprichos que se han dado, Valentín ha explicado que de momento solo ha reformado el piso en el que viven, aunque ha destacado la sensación de tranquilidad que nunca había tenido. Estas últimas palabras, más o menos las ha repetido Erundino: “Básicamente hago todo lo que hacía antes, pero con mucho más desahogo. Ahora le voy a regalar un coche a Adriana, mi pareja”.

Manu le compró un coche a su madre y ahora pretende comprarse un piso para vivir solo: “Llevo en Madrid desde el año 98 y siempre he compartido piso, nunca he podido independizarme por decirlo de alguna manera”.

Por último, Alberto ha respondido que él quiere ayudar a sus dos hijos, que están en paro, hasta que encuentren trabajo.