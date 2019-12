Lotería de Navidad 2019: 7 historias para sonreír aunque no te haya tocado ni un euro

Seguro que la recuerdas: Nerea conmovió el año pasado a toda España con sus lágrimas al cantar un quinto premio, al que siguieron en muy pocos minutos otro quinto y el segundo. Ya entonces copó la atención de los medios, ya que no era primeriza en esto de repartir alegría: fue ella la que ella estuvo detrás del ‘Gordo’ de 2016.

No estás solo: cada persona que haya comprado un décimo de la Lotería de Navidad de este 2019 lo habrá hecho soñando qué haría si le tocara ‘El Gordo’. Pero, siendo sinceros, los expertos, cada año, lo recuerdan: las posibilidades de ser uno de los agraciados son remotas. Tan remotas, que son de un 0,00001% (1 entre 100.000). Por eso, si no te ha tocado este ansiado premio (ni ninguno), al menos lee y sonríe con la magia que, eso sí, cada 22 de diciembre regala este día.

“Natalia está como si le hubiese tocado a ella. Eso me encanta”, justificó María Casado.

Todo ello ha tenido su “recompensa”. Entre el champán, el confeti y los abrazos, Matilde, la trabajadora que vendió los diez décimos del 26.590, dotado con 4.000.000 euros a la serie, ha manifestado su satisfacción por haber repartido suerte con este gordo tan madrugador. No podía ocultar su alegría.

Pero la cosa iba a mayores y la cara de María Casado al ver el espectáculo en directo era un poema.

Hasta que, finalmente, Natalia Escudero argumentó el porqué de su actitud: a ella también le había tocado el primer premio del sorteo.

″¡Oye que yo tengo un décimo, esto no es broma! Compré uno. Hombre, en serio. Esto una fotocopia de mi décimo!”, exclamó la periodista entre gritos antes de rematar: ”¡Que mañana no voy! “Natalia no trabaja mañana”.