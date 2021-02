'Love is in the air', el gran fiasco turco

MF Yapim Serkan y Eda en la telenovela turca 'Love is in the air'.

Se ha promocionado hasta la saciedad como la gran telenovela turca del prime time. Los espectadores han sufrido hasta el empacho el taladro de una canción destrozada —ay, si John Paul Young se pronunciara—. Y el empalago de imágenes de la historia de amor entre Serkan y Eda llenan minutos y minutos de cortes publicitarios. Sin embargo, ni Love is in the air es la gran producción turca que arrasa en audiencia ni su protagonista, Kerem Bürsin, ha generado el fenómeno Can Yaman.

De hecho, las series turcas que campan a sus anchas por las noches y se llevan el gato al agua no se emiten en Telecinco, sino en Antena 3. Love is in the air no ha conseguido ser rival para Mujer, que sigue siendo líder de audiencia —y ya son más de diez seguidas, incluso frente a El debate de las tentaciones de los lunes y el especial del reality de los martes— y Mi hija gana al Deluxe los domingos. Algo insólito en base a lo que viene siendo costumbre en los últimos años.

Love is in the air no sólo ha generado problemas a quienes se quejan del boquete mental que les ha creado la sintonía sonando en bucle en la tele, también se los está encontrando. Su carrera de obstáculos va in crescendo:

El escándalo. El Consejo Supremo de radio y televisión de Turquía (RTÜK) ha sancionado a la telenovela por el contenido de una “escena erótica” que perjudica los “valores morales y familiares” y por “comportamientos eróticos que contradicen las costumbres y tradiciones de la familia turca”.

El momento jacuzzi ha escandalizado a los turcos antes de su emisión en España, aunque no hay sexo explícito en la secuencia. Aún así, según los medios locales, ha habido una cantidad elevada de quejas de espectadores.

FOX La escena de la discordia.

Apunte: no es un caso excepcional en el país transcontinental. Can Yaman también recibió duras críticas por mostrar el torso en la serie Bay Yanlis (2020).

Las dudas en Mediaset. Telecinco ha retirado la telenovela de la noche de los lunes y ha alargado El debate de las tentaciones, para que sea el reality el que compita con El Hormiguero. Ahora se emite los martes y miércoles.

Escenas... En fin. No hace falta ser seguidor de la serie para haber visto esa secuencia de la cortina con la que tantas veces se ha promocionado. Eda de espaldas, Serkan acercándose lentamente por detrás y una cortina empujada por el viento. FIN de la historia. Ese vacío de contenido ha sido capaz de llenar minutos de un capítulo. Estirar los momentos tensos es un recurso de lo más habitual en las series turcas: pero si en un drama rechina, en una supuesta comedia romántica chirría.

Telecinco 'Sube la temperatura' en 'Love is in the air'.

En Turquía no es pa’ tanto. Si en España se considera un éxito, pese a no liderar, por tener un millón y medio de espectadores, en su país de origen no es ningún hit. Aquí se conforma con el segundo puesto y allí va a la cola, en el octavo. “Empezó como una serie de verano, que nunca se plantean como series que puedan durar demasiado tiempo y suelen ser canceladas tras 13 episodios”, explica un experto en Sensacine. De hecho, FOX se plantea cancelarla.

Telecinco Otra escena... ¿subida de tono?

El fracaso del duelo directo. En su primer cara a cara con Mujer, Antena 3 venció y Love is in the air se tuvo que conformar con el segundo puesto. Ya se veía venir. Mediaset preparó para su ‘telenovela del año’ un estreno multicanal el 12 de enero (en Telecinco, FDF, Divinity, Energy y Be Mad). Apenas superó el 7% de cuota de pantalla en Telecinco, un dato paupérrimo para una cadena acostumbrada a rozar el 20% con su prime time.

Con tanto azúcar, imposible hacer una buena digestión.

