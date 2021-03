Love of Lesbian protagonizará un "experimento epidemiológico" con un concierto para 5.000 personas sin distancia social

Un experimento epidemiológico a ritmo de Love of Lesbian. El Palau Sant Jordi de Barcelona acogerá el próximo día 27 de marzo un concierto para 5.000 personas del grupo indie con unas condiciones especiales: los asistentes llevarán mascarillas FFP2, habrán pasado unas pruebas previas de antígenos, pero no guardarán la distancia social.

El estudio se basa en otro ensayo clínico, celebrado en la Sala Apolo barcelonesa el pasado diciembre con 500 participantes, ha explicado el el doctor Josep Maria Llibre, del servicio de enfermedades infecciosas del Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona.

Llibre, junto al investigador del mismo centro, Boris Rebollo, ha defendido que aquel primer estudio abrió la puerta a poder decir que “las actividades culturales pueden ser seguras y no son acontecimientos de súper transmisión de COVID”, puesto que de aquel concierto no se detectó ningún infectado, en declaraciones recogidas por EFE.

A pesar de ello, no ha obviado que para el buen desarrollo de este concierto comercial en el Palau Sant Jordi, en el que Love of Lesbian, que está acabando de grabar ‘Viaje épico hacia la nada’, repasará los éxitos de su dilatada carrera, es imprescindible llevar a cabo “un cribaje” con test de antígenos que se ha demostrado “la técnica más viable, rápida y que no necesita de tecnología hospitalaria”.

El acto se ha dado a conocer en la presentación de ‘Festivales para la Cultura Segura’, con la participación de los directores del Primavera Sound, Sonar, Cruïlla, Canet Rock, Vida o de la promotora The Project, junto con las conselleras de Salud y Cultura, Alba Vergés y Àngels Ponsa, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

Dividir el recinto en cuatro zonas

Explican los responsables que la segunda medida clave es la ventilación del espacio, de tal manera que “sea más seguro estar dentro que fuera”, además del uso de una mascarilla homologada FFP2, que se entregará a todos los que entren y que definen como “la tercera pata del concierto”.

Los organizadores, además, llevarán a cabo otras medidas como dividir el Palau en cuatro zonas, de manera que los que estén en una no tengan contacto con las personas que estén en otra y buscarán diferentes accesos a lavabos, entradas y salidas para que “no haya acumulaciones de asistentes”.

No habrá seguimiento posterior salvo caso de infección

Respecto a si se hará seguimiento posterior a los participantes, los organizadores, que cuentan con un presupuesto de 200.000 euros, han señalado que no lo harán, pero sí se reportará si alguno de ellos se infecta para poder conocer sus contactos y cortar las cadenas de transmisión.

Todos los que han tomado la palabra, desde las representantes de la Generalitat y la alcaldesa, así como el director del Primavera, Alberto Guijarro; del Sonar, Ventura Barba; o del Cruïlla, Jordi Herreruela, han apelado al espíritu “olímpico” para poder conseguir en un tiempo de pandemia, en el que muchas salas llevan un año sin ofrecer actuaciones y hay músicos sin tocar desde marzo pasado, la organización de este evento.