Luchando por el reconocimiento en Japón

¿Por qué creó Fair y cuál es su labor en la organización?

Dar charlas estaba muy bien, pero sabía que había más problemas en los barrios de la periferia… como el acoso en el lugar de trabajo. Así que quería trabajar para buscar protección legal, porque seguimos sin tener leyes que protejan a la comunidad LGTB en Japón.

¿Qué le animó a salir del armario públicamente?

Las personas homosexuales son como tú y como yo, gente normal. Quería que la gente lo entendiera.

En general, la gente ha sido muy comprensiva, pero sigue habiendo haters, sobre todo en redes. Hay muchas personas muy vulnerables en la comunidad LGTB. Me alegra recoger esos comentarios negativos e incluso retar a esos haters. Me gustaría ser un escudo para los más vulnerables, para cambiar la sociedad.

¿Cuándo se dio cuenta de que era gay?

En el instituto sabía que era gay, pero no podía salir del armario. No quería mentir, pero tampoco podía contar la verdad. Lo único que podía hacer era reírme de mí mismo porque, cuando era pequeño, ser gay se ridiculizaba o se mostraba como algo gracioso. Así que era o utilizar el humor… o esconderse.

Salí del armario justo después del instituto con mis amigos más cercanos. No es que lo hubiera planeado o que me preparara para ello. Simplemente ocurrió. Me lo preguntaron directamente. Pensé que estaba preparado para contárselo, así que lo hice. Su reacción fue calmada. Me dijeron: “No pasa nada, tú eres tú”.