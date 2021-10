Lucía estalla contra Isaac en 'La Última Tentación' y sus palabras arrasan en Twitter

Tras caer en la tentación con Bela en el programa anterior, Isaac pidió a Sandra Barneda una hoguera de confrontación con Lucía para explicarle la situación. “Has engañado a todo el mundo. ¿Sabes a quién no has engañado? A Manuel, porque la mirada no miente y tú eres un mentiroso. Y tú lo sabes. Eres un mierda”, le espetó la gaditana directamente nombrando a quien la engañó en La Isla de las Tentaciones y es ahora quien la consuela en la casa.

Lucía: "Has engañado a todo el mundo. ¿Sabes a quién no has engañado? A Manuel, porque la mirada no miente y tú eres un mentiroso" ¿Estas de acuerdo con ella? 🔄 Pues sí ❤️ Para nada 🔵 #LaÚltimaTentación7 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/tBSLDgKnvd

“Me has tenido ciega y engañada, pero no has podido conmigo. Conmigo no puede nadie”, se encaró Lucía. Mientras, él contraatacaba y admitió que se ha tenido que “autoconvencer” para estar con ella y que no era él mismo. “Mi objetivo era no hacerte daño y salir contigo de aquí. Aquí no he estado siendo yo para que no vieras cosas que te pudieran molestar”, dijo él mientras ella le llamaba “infiel de naturaleza, de nacimiento”.

“Si me siento atraído por Bela es porque no estoy enamorado de ti”, expresó Isaac entonces, ante lo que Lucía respondió rotunda: “Lo que tú sientas me importa una mierda, porque aquí primero soy yo, segundo yo, y después también yo”.

“Lo mejor es que no he perdido mi vida ni mi tiempo con alguien que no merece la pena”, sentenció ella. El catalán se justificó asegurando llevar un año sin ser él mismo en sus relaciones. Sandra Barneda aprovechó la oportunidad para preguntar a quién había querido más, si a Marina o a Lucía. El ‘lobo’ no se cortó al afirmar que de Marina sí se había llegado a enamorar, mientras que de Lucía no.

“En esta historia ha sido la caperucita quien ha terminado comiéndose al ’lobo“, soltó ella antes de poner fin a la relación de manera definitiva y marcharse de la hoguera.