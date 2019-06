Lucía Etxebarría denuncia el cierre de su cuenta de Twitter: "Ellos no incitan al odio"

“Twitter ha cerrado mi cuenta. ¿La razón? Escribí un tuit sobre el artista @putochinomaricon . Y se considera que los términos put* y maric*n constituyen una “incitación al odio” (Lo de chino no me lo han dejado claro)”, empieza diciendo antes de denunciar los insultos que recibe cada día por su posicionamiento con los movimientos LGTBI y feminista, e incluso por su físico.

“Si a mí me llaman feminazi TODOS LOS DÍAS no pasa nada. No, aunque viniera de Bélgica precisamente huyendo de los nazis, no es incitación al odio. Si me llaman put* boller* de mierd* TODOS LOS DÍAS tampoco pasa nada.

Si me llaman gorda TODOS LOS DÍAS tampoco pasa nada, pese a que la gordofobia sea una de las primeras causas de acoso escolar y por ende de suicidio en España. Pero si yo hablo de un artista, incito al odio”, señala.

La escritora continúa señalando que si su publicación incita al odio, el medio en el que escribe su pieza también lo hace, así como todas las marcas que colaboran con el artista.

“Pero la señora que dice que hay que tener terapias para curar a los homosexuales resulta que es concejala. Los señores que dicen que hay que echar a los inmigrantes tienen un partido representado. Ellos no incitan al odio”, señala con una clara referencia a las declaraciones de Vox sobre las terapias de conversión para el colectivo LGTBI.