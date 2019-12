Lucía Rivera, sobre las fotos de Cayetano y su relación con Eva González: "Él ya es mayorcito"

La polémica estaba servida. El pasado miércoles 4 de diciembre la revista Semana publicaba unas imágenes de Cayetano Rivera junto a una mujer que no era Eva González en Londres. Las fotos fueron objeto de noticia de multitud de programas de televisión como Sálvame y el torero tardó apenas unas horas en anunciar que emprendería acciones legales por verter “graves especulaciones” que han “dañado” su honor y su imagen.

Este jueves Lucía Rivera, su hija junto a la modelo Blanca Romero, ha dado su opinión al respecto en declaraciones a Europa Press y se ha mojado sobre la relación personal que mantiene con la presentadora y actual pareja de su padre.

“Yo no hablo de mi vida personal, no te voy a hablar de la vida de los demás. Haya sido lo que haya sido lo voy a querer igual. No me afecta en nada”, explicó antes de mostrar su apoyo incondicional a su padre y enfatizar que no había hablado con él. ”Él es mucho más mayorcito que yo para saber lo que es correcto y lo que no”, cortó al periodista.

La joven modelo también habló sobre la presentadora de La Voz (Antena 3) Eva González, pero no para mandarle ningún apoyo especial. “No, nuestra relación no es buena ni mala, no hay. Si ella me envía un mensaje desde luego que le contestaré. Hay la justa: ‘hola y adiós’. No es como con mi madre lógicamente. No veo casi a mi padre, imagínate a ella”, confesó.

Este jueves la presentadora y el diestro acallaron los rumores de infidelidad al ser pillados por los paparazzi saliendo rumbo a Andalucía junto a su hijo en la estación de Atocha en Madrid.