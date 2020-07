Lucía Rivera, hija de Cayetano, denuncia que le han perdido la maleta: "Es lo peor que me ha pasado este año"

La modelo Lucía Rivera, hija de Cayetano Rivera y Blanca Romero, ha compartido este jueves un incidente, que ella misma ha tachado como “lo peor” que le ha pasado en 2020. En su perfil de Instagram, la modelo ha denunciado que le han perdido la maleta en el aeropuerto de Madrid, cuando se disponía a coger un vuelo por motivos de trabajo. Para ella, “lo peor” que le ha pasado este verano y este año, pese a que 2020 ha estado marcado por la pandemia de la covid-19.

“Supuestamente se la ha tragado la tierra con muchísima ropa dentro y ahora no existe, ha desaparecido. No sé qué ha pasado, si alguien me puede dar una solución. No hay resguardo ni hay nada”, ha señalado la maniquí.

Rivera señala que desde Iberia, la compañía con la que volaba, le han indicado que no habían facturado el equipaje, pese a que ella señala que la vio “entrando por la cinta”. “Tengo toda mi ropa ahí, es la maleta de Louis Vuitton. Estoy muy dolida, creo que es lo peor que me ha podido pasar en todo el verano y en todo el año”, ha recalcado.