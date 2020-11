Después hubo un campeonato de fútbol antirracista en su memoria en el que participaban muchos chavales que normalmente no acudían a las convocatorias políticas. Y un pasacalles el primer día de las fiestas en el que siempre le decíamos que no la olvidábamos.

Hay quien se enfada porque la recordemos. Ayer, hablando de ello, me di cuenta de que cuando la mataron yo tenía 9 años y al principio no entendí a qué venía tanto revuelo. Pero recuerdo perfectamente mi espanto de niño cuando me explicaron lo que había pasado y por qué la habían matado: había escoria que se dedicaba a salir por la noche a aterrorizar a trabajadores pobres por su piel o por su forma de hablar. Pero a Lucrecia no la recordamos por un dolor privado, sino por un dolor público: en torno a ella construimos comunidad,

hacemos barrio y generamos los lazos sociales para que algo así no vuelva a pasar. En su nombre homenajeamos a todos los asesinados por el fascismo y el racismo (Sonia, Guillem, Richard, Carlos...) y educamos para no dejarle ni un centímetro ni un respiro a las ideas del odio mezquino contra los más vulnerables.

Ayer homenajeamos a Lucrecia en Aravaca. Como desde que éramos chavales, solo que siendo más. Eso es militancia. Las opiniones son fáciles, pero se las lleva el viento; militancia es organizar las ideas para que echen raíces en el territorio y venzan al paso del tiempo. Y vale la pena.

Lucrecia, hermana, nosotros no olvidamos.