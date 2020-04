Luis Eduardo Aute, el artista que le dio todo a la cultura española

El éxito de El alma no venderé y No sé qué pasará, interpretadas por Mari Trini, también fueron responsabilidad de Aute, así como varios temas de Pepa Flores, siete canciones del primer disco de Rosa León o Rosas en el mar, de Massiel. De esa última época es Aleluya, que triunfó internacionalmente. La versión del estadounidense Ed Ames (Who will Answer) llegó al número siete de la lista Billboard.