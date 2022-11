Luis Enrique habla claro sobre el destino del dinero que ha ganado con sus 'streamings' en Twitch

Al ser preguntado por uno de los espectadores por el dinero que había conseguido, el técnico español ha asegurado que no lo sabía, pero no ha dudado en detallar el número de suscriptores que tiene en la plataforma.

“Pues no lo sé. 5.317 suscriptores. Por si no lo sabéis, os lo cuento. Aquí, cuando te haces tu canal de Twitch, mi hijo, por ejemplo, habló con ellos. Se ve que hay diferentes contratos, 60-40, 50-50 o 70-30. Es decir, se lleva la mitad Twitch de lo que cobramos”, ha señalado.

Tras ello, el entrenador de la selección española ha justificado que de sus streamings él no se llevará “ningún euro”. “Todo lo que se gane será para una buena causa que os informaré a su debido momento. Evidentemente, tampoco quiero que me cueste dinero esto, no voy tan sobrado”, ha reconocido.