Luis Enrique, preguntado por la goleada: "El partido no acaba hasta que no pita el árbitro"

Preguntado por lo abultado del marcador, que España siempre buscó aumentar, incluso en el descuento, Luis Enrique ha sido claro: “El partido no se acaba hasta que no pita el árbitro”. Lo ha espetado incluso después de no celebrar el último de los siete goles, habida cuenta de la superioridad futbolística. Pero una cosa es la celebración y otra la competitividad y así lo ha dejado claro.

¿Repetirá apuesta, entonces, ante Alemania? Todo parece indicar que no, porque “sabéis que no soy muy de repetir, pero no te voy a dar pistas. Creo que no he repetido ninguna alineación y esto no se va a ganar con 11, pero no te puedo dar pistas”, ha rematado.