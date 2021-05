Luis Enrique rompe su silencio en redes con un importante tuit días después de la convocatoria

En octubre, Unzué aseguraba en una entrevista a El HuffPost que su mayor preocupación era que el tiempo que le quedase tuviera sentido.

“No me preocupa tanto la cantidad de tiempo que yo esté aquí y sí que ese tiempo tenga sentido”, decía antes de añadir: “Sé que si le doy sentido lo voy a llevar bien y voy a estar satisfecho. Voy a ayudar a mis compañeros de equipo, yo dentro de ese equipo me siento un privilegiado no por la fase en la que esté, sino por las circunstancias y el contexto que yo tengo”.

“Tengo una edad y la sensación de que he tenido una vida plena. Me quedaban pocas cosas por hacer, me he tirado siempre a la piscina y no tengo reproches, solo tranquilidad en ese aspecto”, afirmaba.