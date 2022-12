Luis Enrique sienta cátedra con su respuesta a un usuario que dijo: "Yo a Cataluña ni agua"

“Para ellos irá todo el dinero que recaudemos y espero estar en contacto para que Twtich destine todo el dinero y tenga el trato que tiene todas las donaciones”, ha añadido antes de rematar: “Os lo confirmaré una vez que acaben los streaming. Hoy podría ser, desgraciadamente, si caemos eliminados. No lo creo y espero que nos podamos ver bastantes días más”.

“Pues muy bien, si tú consideras que una persona nazca en un sitio y hable de una manera diferente o tenga la posibilidad de tener dos lenguas no le quieres dar tu dinero, fantástico, lo respeto y prefiero que no se lo des eh”.

“Esto se trata de ayudar a las personas y si alguien cree que por nacer en un sitio o en otro es mejor preferimos que no des tú dinero. No sé el nombre, pero no queremos tu dinero, gracias”, ha zanjado Luis Enrique.