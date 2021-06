Nacional 100.

Siempre he sostenido que Luis era un buscador de ritmos, dedicado en cuerpo y alma a sentir la danza sincopada que mueve cada calle, cada reunión familiar, cada oficina y cada taberna. Sabía que cada uno de nosotros no es ni más ni menos que una intromisión en el plano secuencia cotidiano, y que, con la voz que alzamos, solo pretendemos sostener nuestro paso.

He dicho antes que reducir sus películas a sermones es un error demasiado grave. Su único patinazo, reconozco que magnífico, lo dio al rodar La vaquilla , lastrada por una humanidad simplista y equivocada. No, no eran iguales republicanos y sublevados, por más que burlaran al mismo astado, se bañaran en pelotas, o hicieran cola juntos a la puerta del prostíbulo.

Nunca me he despedido del amigo, ni pienso hacerlo. No mientras en sus películas esté nuestro futuro, los faralaes que no sabemos quitarnos como sociedad, la crueldad burocrática que lo mismo aprieta la palomilla que ejecuta un desahucio, el falso viaje a Lourdes.