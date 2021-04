Luis García Montero y Martín López-Vega presentan sus dos nuevos poemarios

López-Vega define No puedes ser así, el nuevo libro de Luis García Montero, como una poesía vital en la que el hombre se cruza con la Historia. El propio autor nos da dos claves para entender el libro. “Primero, quiero exigir una segunda oportunidad para la Ilustración y las promesas que hacía de un mundo basado en la libertad, la igualdad y la fraternidad. Era necesaria su puesta a prueba a través de la cultura de la sospecha, pero el Neoliberalismo ha impuesto el cinismo que ha envenenado los valores fundamentales. Quiero reivindicar esos valores. En segundo lugar, he querido poner en duda el ámbito de la inocencia. Si pedir perdón sirve para que haya gente que se crea inocente frente a los culpables y no para asumir responsabilidades, no sirve”.