Luis María Ansón habla de una forma muy clara del libro de Laura Escanes: y así responde ella

El periodista Luis María Ansón ha sorprendido a muchos lectores al dedicarle una extensa columna a la influencer y escritora Laura Escanes.

En un texto titulado Laura Escanes presa en la cárcel del amor en vilo, publicado en el suplemento cultural de El Mundo, Ansón reseña Piel de letra, el primer libro de la creadora de contenido.

El veterano periodista dedica su texto a elogiar la forma de escribir de Laura Escanes y llega a decir que le “conmocionó” su lectura. Ansón cuenta que recibió el libro “anónimamente” en agosto con una sola indicación: “No te arrepentirás si lo lees con calma”.

“Su autora es una mujer muy joven que se expresa con palabras azules y que sangra al escribir. Su libro, Piel de letra (Aguilar), me conmocionó. No se compone de poemas sino de pensamientos en prosa poetizada. Me sorprendió la profundidad, impropia de persona tan joven”, señala el periodista.

Comenta también Ansón que “Laura Escanes dice lo que piensa desde una independencia y una lucidez que producen asombro”. La creadora de contenido, muy activa en Twitch, donde tiene un canal con más de 130.000 seguidores, se ha hecho eco en sus redes sociales de la columna de Ansón.

“No tengo palabras. Gracias”, ha respondido ella.