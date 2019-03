Luis Miguel lanza un micrófono a un técnico en pleno concierto

No es la primera vez que la actitud del mexicano en sus conciertos es motivo de polémica. En 2018 gritó en público a otro técnico de sonido y le lanzó flores que le habían regalado; también en 2018, los fans aseguraron que Luis Miguel parecía borracho durante el concierto y que llegó una hora y media tarde; en 2015 directamente no salió al escenario: “Se ha metido a su cuarto, ha pedido botellas y está emborrachándose. No sabemos si va a venir, no ha tenido ni la decencia de cancelar”, explicó el organizador del evento.