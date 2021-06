Luis Piedrahita recuerda el incómodo momento que vivió durante un espectáculo: "No fue fácil"

El popular cómico Luis Piedrahita contó este martes en La Ventana de la Cadena Ser una anécdota de esas que no se olvidan y que le tocó vivir durante uno de sus espectáculos.

El humorista vivió en primera persona la declaración de amor de un joven a su pareja. Sin embargo, la respuesta que el integrante del público recibió fue negativa marcando todo lo que quedaba de monólogo.

“Vi al chico sentado con una chica y pensé que esta le iba a decir que no, no sabía el motivo pero no me pegaban. Según avanza el show, llega el momento de la declaración, invito al chico y mientras este iba hablando, veía a la chica con unas caras que se veía que le iba a decir que no”, recordó el humorista.

Piedrahita describió que el público se empezó a poner nervioso conforme hablaba el joven: “Hizo una pausa al decir el quieres casarte conmigo y en esos segundos de silencio el público se puso muy nervioso porque le iba a decir que no. Finalmente ella le dijo que no”.

“Lo peor es que tuvo que volver al asiento y terminar el show de humor al lado de esa chica y yo seguir haciendo el monólogo. No fue fácil”, añadió.

El humorista confesó que salió del paso rebajándose hasta el punto de llegar a decir que su vida era peor que la de ese chico.

“Dije algo parecido a que solo hay una cosa peor a que te digan que no a una declaración de amor en un teatro, que es seguir adelante con la función. La gente se moría de risa, entendía la broma y salió muy airosa la situación”, concluyó Piedrahita.