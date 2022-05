Rubiales: "Generan mucho ruido cuando no se puede sacar ninguna irregularidad de mi gestión"

“Cuando no hay contenido entendemos que se cree un caldo de cultivo que genere expectación. Que haya mucho ruido cuando no se puede sacar ninguna irregularidad de la gestión. La Supercopa ha sido una tabla de salvación, hemos pasado de 120.000 euros a 40 millones, la mitad para el fútbol modesto”, argumentó Rubiales durante su intervención inicial en la Asamblea General de la RFEF celebrada en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

“Es falso, las falsedades son difíciles defenderlas. Hubo una propuesta de Catar, que no fue perfeccionada porque estaba condicionada a la aceptación de los cataríes, no dieron el ‘ok’ y no hubo oferta. Es falso que hubo una oferta firme de Catar, si la hubieran aceptado en aquel momento era mejor. Cuando se crea una confusión y un debate basado en algo que no es cierto genera esa reprobación popular”, explicó Rubiales.