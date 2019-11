Luis Tosar: "La ideología es lo de menos en este momento. La gente necesita un gobierno"

Sony Luis Tosar en 'Quien a hierro mata'.

En España no faltan actores de doblaje, pero las películas de animación no serían lo mismo sin una voz a la que el público sí le pone cara. Al menos el cine acostumbra a hacerlo así. El primer largometraje de animación familiar de Netflix, Klaus, no se ha saltado la norma y tiene tres voces muy reconocibles: las de Luis Tosar, Belén Cuesta y Quim Gutiérrez. Eso sí, no es la primera vez de ninguno de ellos en el mundo del doblaje.

Klaus llega por Navidad a la plataforma, pero la Navidad no hace que se borre la actualidad y, aunque las comparaciones sean odiosas, son reales: un actor famoso cobra como un start talent por doblar a un personaje, mientras que un actor de doblaje cobra según convenio (y muy poco). Tosar y Cuesta no son de los que escurren el bulto. Si las preguntas le incomodan más o menos, no importa: no se niegan a contestar. Y se agradece.

Los dos han opinado en una entrevista con El HuffPost Life sobre esa diferencia que a ellos les beneficia, le han quitado la razón a Scorsese cuando dice que las películas de Marvel no pueden considerarse cine y han dado su visión sobre el panorama político actual de España.

Luis Tosar en 'La sombra de la ley'; Belén Cuesta en 'La trinchera infinita'; Quim Gutiérrez en '3 bodas de más'.

No me podía esperar que tú, Luis, le pusieses voz a un personaje de una película navideña...

Tosar: La magia existe. Klaus es un personaje maravilloso, además de ser un tipo gruñón, así que tampoco estoy tan alejado de ‘estas cosas’. Malamadre (Celda 211) tampoco era tan malo... chungo, si quieres. Seguro que Malamadre con los niños se porta mucho mejor que muchos de los que van por ahí de guais.

Habéis pasado de poneros frente a la cámara a dar voz a los personajes. ¿Qué os parece la precaria situación de los actores de doblaje en España? Ellos cobran por convenio y vosotros lo haríais como star talent.

Tosar: Cuando estuvimos doblando, la situación no parecía esa. El comentario más habitual es que había mucho trabajo para todo el mundo. En el cine hay mucho trabajo para todos los técnicos, ahora mismo el momento es muy bueno. La situación es muy parecida a lo que nos pasa a nosotros: cuando eres desconocido tienes un salario de convenio y cuando empiezas a tener éxito y de alguna forma generas otros réditos pues, evidentemente, tu caché varía.

Cuesta: Claro que te gustaría que todos tuvieran un salario más digno. Ellos trabajan a una velocidad frenética. Pero es verdad que en las pelis de animación son actores los que suelen doblar a los personajes, se hace también fuera. Esas películas no se podrían hacer sin ellos, sin la ayuda que nos dan a los que no somos actores de doblaje profesionales.

Gutiérrez: No tengo mucha opinión sobre la situación.

Está claro que vosotros aportáis un extra a la promoción, pero hay una descompensación de sueldos brutal. Por ejemplo, con el sueldo de Kit Harington en Juego de Tronos se podría pagar a 2.500 actores de doblaje en España.

Gutiérrez: No puedo dar mi opinión al respecto porque desconozco las cifras.

Cuesta: Influyen muchísimas cosas, como la repercusión a nivel mundial de Juego de Tronos. Sueldos disparatados hay en esta profesión y en todas.

Tosar: Sobre los sueldos de la gente se puede especular, pero no se puede conocer la cifra. Igual te puedes hacer una idea de lo que cobra generando lo que genera, que seguramente no solo sea un salario, sino que serán retornos por marketing, por publicidad... son cifras casi imposibles de conocer. Cuando pienso lo que pueda cobrar George Clooney... no es mi negociado, este señor también es productor.

Hablando de superproducciones y de repercusión mundial: ¿las películas de Martin Scorsese son ‘más cine’ que las de Marvel (como dice el director)?

Tosar: Entiendo a Scorsese, entiendo lo que dice, pero no estoy muy de acuerdo. Hay cine de superhéroes que es muy buen cine. Entiendo su argumento de que se repiten mucho a veces, de que básicamente es la misma película con dosis de maquillaje, y entiendo también las motivaciones de un cineasta como Scorsese, que pertenece a una generación determinada en la que se hacía un cine con un instinto de provocación mucho mayor. Pero Scorsese ha hecho mainstream toda la vida, es decir, tampoco está muy alejado del gran público. A mí me fascina, es uno de mis directores favoritos, pero también es muy colega de George Lucas y de Steven Spielberg, que son puro mainstream. También estaba destinado a un público masivo. Si vamos a eso, también podemos decir que Scorsese tiene un presupuesto salvaje para hacer una película que es de pequeño formato.

Cuesta: Afortunadamente hay de todo para todo.

Gutiérrez: A mí me encanta Scorsese.

“Scorsese ha hecho 'mainstream' toda la vida. Tampoco está muy alejado del gran público” - Luis Tosar

La actriz Valentine Monnier ha denuncia a Polanski por violación. Una denuncia más en el cine. Belén, ¿alguna vez te has enfrentado a una situación incómoda o de este tipo en el trabajo?

Cuesta: Afortunadamente, en el trabajo, no. No he sentido nada violento ni una situación de este tipo. Lógicamente, como le pasa a otras muchas compañeras, hay temas por solucionar: salario o la cantidad de papeles que se generan y que afortunadamente está cambiando poco a poco, pero por suerte no me he encontrado con ninguna situación violenta o agresiva.

“Preferiría que lo hubiesen hecho hace unos cuantos meses” - Luis Tosar

Belén, tienes en cartelera una película contextualizada en la Guerra Civil (La trinchera infinita) y tú Luis protagonizaste una sobre el anarquismo en Barcelona en 1921 (La sombra de la ley). ¿Cuál es la solución de España para frenar el auge de la extrema derecha?

Tosar: Pactar. Preferiría que lo hubiesen hecho hace unos cuantos meses, pero deberían hacerlo por una cuestión de estabilidad y de responsabilidad de estado. Hasta diría que la ideología es lo de menos en este momento, la gente necesita un gobierno. Pero creo que hubiese sido mejor que lo hubiesen hecho hace algún tiempo.

Cuesta: Sigo un poco en shock con los últimos resultados.

Gutiérrez: Jamás hablo de política porque me parece un poco personal. Me toca, me preocupa como catalán y como es importante para mí, no quiero opinar.