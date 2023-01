Lula toma posesión como presidente de Brasil prometiendo "rescatar del hambre a 33 millones de personas"

CARL DE SOUZA via Getty Images

CARL DE SOUZA via Getty Images

También ha celebrado la “victoria de la democracia” que le permitió ganar las elecciones de octubre, a pesar de las “amenazas” de la ultraderecha que aún no acepta su triunfo. “Si estamos aquí es gracias a la conciencia política de la sociedad brasileña”, ha dicho.

Bolsonaro no solo no ha reconocido todavía la victoria de Lula, sino que además el pasado viernes viajó hacia Estados Unidos y no asiste a la ceremonia de toma de posesión del líder progresista, quien sostuvo en su discurso que durante el proceso electoral tuvo que enfrentar además “la más abyecta campaña de mentiras”.