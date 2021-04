Chúpate esa, Akhenatón

Fue la capital de una gran civilización súbitamente engullida por el silencio. En sus calles, ahora redescubiertas, resonó la guerra de legados que mantuvieron nombres fascinantes para doctos y profanos en egiptología: Amenhotep III, Akhenatn, Tutankhamon. Perdida durante milenios en el olvido, vuelve a refulgir de la mano de uno de los arqueólogos más famosos y controvertidos del mundo . No se puede negar que la antigua Luxor lo tiene todo para fascinar. Y no puede reaparecer en mejor momento para la maltrecha economía turística de Egipto.

Una guerra de legados y ¿el fin de un enigma?

Francisco L. Borrego rechaza ese bautizo. ”¿Es la Pompeya de Egipto? No. ¿Es la ciudad más grande encontrada en Egipto? No. Ahí tenemos por ejemplo Amarna, que es una ciudad completa. Eso no quiere decir que lo encontrado no sea importante para entender algunas cuestiones que hasta ahora nos resultan muy poco conocidas”. Una de esas incógnitas es qué apagó súbitamente la vida de esta urbe egipcia que, a juicio de lo encontrado, debió ser populosa y muy activa.