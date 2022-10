Luz Gabás: "Yo tenía el pálpito de que había escrito un novelón. Es un novelón"

EFE Luz Gabás, ganadora del Premio Planeta 2022.

A las once y media de este pasado sábado se desveló que Luz Gabás, con su novela Lejos de Luisiana, era la nueva ganadora del Premio Planeta.

La noche fue larga y las ganas de celebrar eran muchas. La autora ha dormido poco y afronta una apretada jornada de entrevistas que son solo el pistoletazo de salida de unos intensos meses de promoción que le llevarán por España y Latinóamérica.

Publicidad

La escritora oscense atiende a la prensa tranquila y segura, aunque ella misma confiesa que eso es sólo fachada: “Al saber que eres finalista, entre 846 obras presentadas, dices ‘quedan nueve, estoy más cerca’ Yo tenía el pálpito de que había escrito un novelón. Es que es un novelón. Pero luego me puse muy nerviosa. Soy una mujer nerviosa, pero me preparo muy bien las cosas y soy muy trabajadora. Mira, yo llevo mi chuleta con fechas, nombres, ideas, por si acaso. Soy muy organizada y muy trabajadora, y así salgo adelante y controlo los nervios”.

“Armar esta novela me ha puesto a prueba”

Más de tres años —comenzó a trabajar en su documentación en 2018— le ha llevado escribir Lejos de Luisiana, de la que asegura que armarla “le ha puesto a prueba”.

“Es novela, no es un libro de historia. Y al ser novela, tienen que pasar cosas y esas cosas pasan en un contexto que si es real no puedes manipular. Así que tienes que darle muchas vueltas a la cabeza para ver cómo encajas que el personaje tal esté de una manera verosímil”, explica. “Mapas, fechas, mapas, fechas, mapas, fechas… Nombres porque hay muchos personajes. Los reales, vale, porque mantienes el nombre, pero los ficticios… La suma de los reales más los inventados. Tienes que volver atrás continuamente para avanzar con sentido en la narración. Ha sido muy complicada y no sé si voy a volver a escribir una novela así”, asegura Gabás sobre el esfuerzo que le ha supuesto.

La trama está ambientada en la colonia francesa de Luisiana a finales del siglo XVIII, cuando ésta pasó a manos españolas, un episodio desconocido de la historia de nuestro país. “Me encargaron un artículo para Zenda para una edición que sacaban sobre la intervención española en la guerra de la independencia norteamericana. Yo había vivido en Estados Unidos un año, estudié allí el COU, y tenía en la cabeza titulares de la historia de Estados Unidos, de la historia de California, pero no del centro. Y terminé enganchada a la historia, me enganché a todo. ¡No me digas que hubo españoles firmando alianzas con tribus indias nativo americanas!, pensaba y la cabeza se me iba. Y, como a todos, aunque ahora las cuestionemos y se analicen desde otra perspectiva, nos han gustado las películas del oeste...”, argumenta cuando se le plantea el por qué de ese momento histórico.

Publicidad

El hilo conductor del argumento, al igual que en Palmeras en la nieve, es una historia de amor y pasión, en este caso entre un indio y una criolla francesa. Gabás no entiende la vida sin amor, sin deseo, sin ambición... ”Durante la cena de anoche un chico joven me decía: ‘Es que esto del amor para toda la vida es un pensamiento muy clásico y la gente joven ya no cree en eso’. También aseguraba no comprender la frase de ‘hasta que la muerte nos separe’. Pero a ver, es una frase hecha, las relaciones duran lo que duran... Lo importante es que mientras dure sea intenso: si son dos años, dos; si son 25, pues 25. Y si es toda la vida, pues toda la vida porque, además, eso ha cambiado: antes duraban por obligación y ahora es porque apetece, al menos en nuestra cultura”.

“La política lo está intentando intoxicar todo”

Además de profesora de universidad y escritora, Luz Gabás ha sido política y fue alcaldesa de Benasque (Huesca) por el PP entre 2011 y 2015. Aseguraba en la rueda de prensa posterior a la cena literaria que, vitalmente, esta experiencia “fue algo muy puntual, que incluso se me olvida” para terminar reclamando “menos política y más lectura”.