Luz pulsada: esta depiladora premium, con 200 euros de descuento

La depilación por luz pulsada gana cada día más peso en los rituales de belleza. Donde antes solo existía la posibilidad de acudir a un centro para tener unos resultados duraderos, ahora hay todo un catálogo de dispositivos que aseguran una depilación ‘casera’ óptima y para mucho tiempo. Uno de los más vendidos es la Philips Lumea Prestige, que puede comprarse durante unos días en Amazon con 200 euros de descuento.

Esta depiladora de luz pulsada suele costar casi 600 euros, pero ahora puede comprarse por 348,99 euros, viene con la garantía de Philips y está avalada por sus cifras de ventas y sus calificaciones: ocupa el cuarto puesto entre los más vendidos (a pesar de que su precio habitual no es el más accesible de la categoría) y mantiene casi 5 estrellas de valoración.

La fortaleza de Philips Lumea Prestige es clara: promete reducir en un 92% el vello visible en solo 3 sesiones. Otras depiladoras de luz pulsada aseguran resultados después de un número mayor de sesiones o no se acercan tanto a la desaparición del vello; Lumea Prestige, en cambio, tiene claro cuál es el objetivo de sus usuarias y usuarios.

Philips asegura que la tecnología de luz pulsada de su dispositivo ha sido desarrollada por dermatólogos profesionales para que su uso sea seguro. Lumea Prestige, además, incluye el sistema SmartSkin “que identifica automáticamente la intensidad adecuada para tu tono de piel y tu vello”, asegura el fabricante.

¿Más razones para aprovechar el descuento de 200 euros? Philips Lumea Prestige es una de las pocas depiladoras de luz pulsada que viene equipada con 4 accesorios curvos para conseguir los mejores resultados en cuatro zonas del cuerpo: cara, axilas, ingles y torso. Incluye, además, un recortador de precisión.

Los que ya la han usado ponen de relieve que “cumple lo que promete”. “Desde la primera aplicación he visto resultados. Estaba escéptica y me parecía cara pero la verdad es que ha sido una buena compra. Hace años había pagado por depilación láser pero después de un año de tratamiento no volví a darme retoques y los vellos regresaron. Esta máquina los tiene a raya y estoy muy contenta; apenas llevo 4 sesiones y ha valido la pena. Súper recomendada”, escribe Kharla.

¿Cómo utilizar Philips Lumea Prestige?