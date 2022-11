‘LUZIA’ o cuéntamelo otra vez, güey

Cuando se va a escribir sobre LUZIA, el último estreno de Cirque du Soleil en Madrid, se afronta un gran reto. Primero, para no repetirse y aburrir al lector, ya que esta no será la única crítica que saldrá este fin de semana. El día del estreno oficial no faltaba periodista, crítico, blogero tetrales o tuiteatrero madrileño que no estuviese tomando notas para luego contarlo. Segundo, para ir más allá de su calidad técnica y evitar el riesgo de caer en la repetición. Una calidad que hace que las producciones de esta compañía de circo sean siempre grandes espectáculos para disfrute del público masivo.