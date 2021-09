Lydia Bosch relata la "pesadilla" de tres semanas de su madre y ella con el coronavirus

Samuel de Roman via Getty Images

Lydia Bosch en una rueda de prensa en el Festival de Sitges en 2019.

“Desde el primer momento nos cogimos fuerte de la mano y no nos hemos soltado y así, siendo las dos una, lo hemos conseguido”, ha empezado diciendo. “La pesadilla que empezó el 18 de agosto acaba de terminar”, ha añadido antes de contar que las dos PCR son negativas y que ambas tienen “anticuerpos naturales específicos contra el SARS-CoV-2”.

“Solo nos quedan unos días para que nuestros marcadores inflamatorios se normalicen”, ha explicado antes de relatar lo que califica como “batalla”. “Han sido muchos los momentos de miedo por no saber cómo podría terminar, pero gracias a Dios y a la vida, cada una de las decisiones tomadas nos han llevado a este momento de felicidad”, ha señalado.

La intérprete ha señalado que ahora ambas están en el proceso de recuperación para “continuar disfrutando de la vida tal y como nos gusta hacerlo a nosotras. Así, de la mano”.

La actriz no ha pasado una buena racha este 2021. Además del contagio de covid-19, en diciembre de 2020 anunció que tenía cáncer de piel. “A través de una biopsia en una lesión de la piel de mi barbilla que nunca terminaba de curar (llevaba más de un año sin darle importancia), me diagnosticaron un carcinoma basal o epitoloma basocelular de tipo expansivo”, señaló entonces aunque advirtió de que no era peligroso como el melanoma. “Se origina en las células basales más profundas de la epidermis y crecen lentamente, pero debe ser tratado para evitar que continúe creciendo”, explicó.