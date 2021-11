Lydia Bosch supera más de dos décadas de sufrimiento en televisión

“Sí... siempre [me han visto en] algo más dramático, ¿no?”, contestó Lydia Bosch , casi con tono de tristeza, el pasado viernes, cuando Manel Fuentes le planteó que el público no vería en ella lo que ha solido mostrar en televisión. La intérprete estaba a punto de romper el cascarón en Tu Cara Me Suena 9 .

Tal y como desveló Manel Fuentes —y de no haberlo hecho, el público no lo habría notado—, Lydia Bosch había pasado recientemente el coronavirus, en el momento de la grabación, y se le recomendó no participar en la primera gala, dado que aún no había recuperado la capacidad pulmonar. Pero decidió sumarse al espectáculo, y romperse al acabar por no haber dado lo mejor de sí. “Soy muy perfeccionista”, dijo con los ojos llenos de agua.