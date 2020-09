Lydia Lozano se rompe al hablar de este momento de su pasado: "Siempre creyeron que tuve la culpa"

“Al final se supo”, le interrumpe Bertín Osborne. “Sí, pero siempre que hay un accidente y lo leo, pienso pobrecilla la que se queda. Yo me preguntaba por qué no me llaman, por qué no me llaman... Siempre se creyeron que yo tuve la culpa, pero aunque hubiera conducido yo no hubiera tenido la culpa, Bertín; fueron unos borrachos. Por eso lo del alcohol en la carretera, tremendo, tremendo, señala con rechazo.

La colaboradora de Sálvame confiesa que lo vivido “me marcó mucho, mucho”, aunque no le queden secuelas físicas evidentes desde entonces. “Secuelas no tengo, bueno se me quemó la cara, el brazo lo tengo más corto, estuve escayolada nueve meses, como un parto... esto lo digo como broma para relajar un poco y tenía que dormir apoyada en la biblioteca de casa para que la costra de la cara se cayese”. Lozano también asegura que no se sometió a ninguna cirugía: “No, no, simplemente madre me curaba y me daba vaselina a diario y ya enseguida me puse a trabajar, aunque iba más lenta porque tenía que escribir con la mano izquierda”.