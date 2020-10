Macarena Gómez desconcierta con su última imagen: "¿Qué te ha pasado?"

La actriz Macarena Gómez ha dado la sorpresa este viernes al compartir una imagen tras un curioso retoque estético: un agrandamiento de nariz.

“Vale, tenía dudas pero LO HE HECHO, después de mucho tiempo meditándolo me he lanzado y me he agrandado la nariz!!!!!”, ha escrito la intérprete junto a una foto en la que aparece con la nariz vendada como si se hubiese sometido a una rinoplastia.