Macarena Gómez: "Estamos forzando el feminismo"

“Esto es un proceso muy lento, y queremos que se produzca de forma radical. No hay que imponerlo”, añadió. La actriz, de 42 años, dejó claro que es un proceso que tiene que pasar por la infancia. “Estamos forzando el feminismo. Tienen que ser tus papás los que te hablen de la igualdad. No me gustan las mujeres que piensan que son tontos todos los hombres. Todas los necesitamos a nuestro lado. Somos iguales que ellos, y por eso no podemos denigrarlos”, sentenció.

La intérprete habló sobre la supremacía de personajes femeninos en la industria y lo achacó a la prevalencia de hombres guionistas. “Si no hay femeninos personajes femeninos protagonistas es porque el guionista o la guionista no los escribe. Creo que hasta la fecha, han tenido más peso los guionistas que las guionistas. Y al ser hombres, escriben sobre lo que más saben, que es su género”, señaló la actriz.

Al ser preguntada por la presentadora, Amarna Miller, sobre si hay un discurso de odio hacia los hombres, la actriz no ha dudado en afirmarlo rotundamente.

“Yo siempre me he considerado muy feminista. Mis padres nunca me pusieron un impedimento. Soy una madre trabajadora y me puse a trabajar una semana después de parir, y muchas mujeres feministas me insultaron y me dijeron que debía de quedarme cuidando del bebé. Yo decía, a ver, el niño tiene un padre, pues que lo cuide él”, añadió.

Estas opiniones no son las primeras de una famosa actriz o cantante sobre el feminismo. Otras muchas como Bebe, Paula Echevarría o Blanca Suárez han confundido la lucha por la igualdad de las mujeres con un odio hacia los hombres.