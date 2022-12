Macarena Olona responde a si ha recibido ofertas de Ayuso o del PP para fichar por ellos

¿Fichar por Ayuso o por el PP nacional?

Sobre una oferta o tanteo desde los populares o el equipo de Ayuso, Olona ha indicado que “no”, que no ha habido propuesta “de ningún partido existente”. Aunque ha valorado que regresar a una papeleta electoral no le saldría del todo mal -“con los datos de encuestas y proyecciones de escaños que me han ido ofreciendo, sé que el resultado no sería malo”-, la abogada del Estado se ha reafirmado en “que no es el momento de fragmentar el tablero”.