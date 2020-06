Sara Sálamo responde con siete palabras al polémico discurso sobre la violencia de género de una diputada de Vox

La política de Vox Macarena Olona acaparó todos los titulares en cuanto se subió este martes a la tribuna del Congreso. La diputada comenzó a gritar y hacer aspavientos que dejaron perplejos a algunos de los que la estaban escuchando, como la socialista Laura Berja.

“Como mujer, española, madre, hermana y política afirmo, y es un honor para mí hacerlo en representación de Vox, que la violencia no tiene género. No vamos a asumir en nuestro grupo que se criminalice al barón y se le haga potencial asesino y maltratador, porque no aceptamos que la violencia esté en el ADN masculino”, aseguró a gritos desde la representante de la formación ultraderechista.

Olona continuó gritando que ellos no aceptan “las leyes ideológicas y totalitarias”.

“Lo que han impuesto en España desde que con el Gobierno de Zapatero se aprobara esa ley ideológica del año 2004 no es feminismo, es puro hembrismo, odio patológico hacia el barón. Eso es lo que han impuesto en nuestra nación”, sentenció a pleno pulmón.