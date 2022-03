Macarena Olona se viste de flamenca y lo que le dice Teresa Rodríguez trae cola

“Las mujeres en Andalucía nos vestimos de flamenca para la feria. Macarena Olona se disfraza de flamenca, que no es lo mismo, para fingir ser lo que no es. Muy adecuado para los carnavales en los que estamos, Macarena”, escribió Rodríguez.

Las mujeres en Andalucía nos vestimos de flamenca para la feria. Macarena Olona se disfraza de flamenca, que no es lo mismo, para fingir ser lo que no es. Muy adecuado para los carnavales en los que estamos, Macarena 😉 pic.twitter.com/YlQ0FKeXMm

Tras ese mensaje Teresa Rodríguez ha escrito otros dos más. El segundo para especificar más su mensaje. “Vale, por ser más clara, me refiero a que Macarena Olona nos está usurpando la identidad”, ha escrito la líder de Adelante Andalucía.” No es malo ser de Alicante, vivir en Madrid y que tu partido te mande de cunera, no pasa nada, no eres la primera, pero está mal intentar engañar a la gente”, ha añadido Rodríguez.