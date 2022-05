Macarena Olona, sobre su empadronamiento en casa del presidente de Vox en Granada: "¿Y?"

La SER afirma que Olona no es la propietaria de dicho inmueble y que ni tan siquiera ha firmado un contrato de alquiler para residir en la vivienda. Es más, en declaraciones a esta emisora, Martín Montero admite que Olona “viene a veces, en vacaciones, porque obviamente trabaja en Madrid”.

Olona ha recordado que fue elegida como diputada por Granada en las últimas elecciones generales antes de reprochar a los periodistas que no terminen de creerla. “Cuando yo hablo a veces tengo la sensación de que están tan acostumbrados a los políticos tradicionales que no terminan de creerme. Si yo digo que estoy entregada a Andalucía en cuerpo y alma tengo la sensación de que todavía no se lo están creyendo”.