La comentada reacción de Macarena Olona tras aparecer en este rótulo de 'Cachitos'

El programa Cachitos de La2 ha sido, sin duda, el gran triunfador en las redes sociales tras las Campanadas.

Sus ingeniosos rótulos, con los que los guionistas del programa comentan los distintos vídeos musicales, hicieron las delicias de los seguidores del espacio, que cada Nochevieja triunfa más entre quienes disfrutan de las primeras horas del nuevo año.

Entre los más exitosos, uno dedicado a Macarena Olona, diputada del partido de ultraderecha Vox, que apareció en este rótulo que rescató en Twitter el periodista Jordi Évole, presentador de Lo de Évole en LaSexta.

“La mitad de las coreografías pueden contener trazas de La Macarena. Olona no, la divertida...”, se podía leer sobre el vídeo de la actuación del grupo One Track Mind en Música Sí interpretando su tema I like you.