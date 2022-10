Macarena Olona usa su primer vídeo 'de partido' para atacar a Jorge Javier Vázquez: "¡Sucia!"

En los dos minutos veinte segundos que dura el clip, podemos escuchar a Olona en la tribuna del Congreso defendiendo a los hombres ante “los ataques” de supuestos discursos feministas. ”¿Qué es un hombre para ustedes? ¿Cómo tienen la poca vergüenza de hacer carroña política con el sufrimiento, la violencia o el maltrato? El hombre no viola, viola un violador. El hombre no mata. Mata un asesino. El hombre no maltrata. Maltrata un maltratador. Y el hombre no humilla. Humilla un cobarde. Como mujer, española, madre, hermana y política, afirmo que la violencia no tiene género”, dice en el clip, dotado de una música épica y grandilocuente con tintes cinematográficos que ayuda a ensalzar su discurso.