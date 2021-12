Macron, a por el cetro europeo de Merkel

Francia y su presidente afrontan este periodo de liderazgo comunitario en un buen momento para que Macron se crezca. Alemania aún tendrá un Gobierno a estrenar, levantado sobre una compleja alianza tripartita, lo que llevará al canciller, Scholz, a ir con pies de plomo, adaptándose al cargo, a sus socios y a los condicionantes que el semáforo conlleva. Aún así, el socialdemócrata ya ha tenido un primer buen gesto con Francia: el viernes voló al país vecino en su primera visita exterior en el cargo.

“Por ser directos, la pregunta podría ser hasta dónde puede tirar del carro Macron, un hombre que tiene capacidad de influir pero no tanto de transformar, que ha necesitado de Merkel para el impulso definitivo de algunos proyectos y que justo ha visto cómo otros se paralizaban o ralentizaban porque no gustaban en Berlín. Hay que ver cuán reforzado sale de las elecciones, qué logra en su presidencia en estos primeros meses de 2022, cómo respira Alemania cuando eche a andar el Ejecutivo, cómo se conecta con ellos y con Italia, el otro aliado con el que está reforzando lazos... Tampoco hay que olvidar que el partido de Macron (En Marche!) pertenece al grupo de los liberales europeos, que no es ni el poderoso de los conservadores ni el poderoso de los socialdemócratas, con lo que puede estar menos arropado. Puede afianzarse como líder destacadísimo, pero no es el estadista imprescindible que todo lo prevé, lo diseña y lo ejecuta”, explica el investigador de Historia Contemporánea europea Eduardo Gil.

La presidencia rotaroria, resume el experto, le puede servir de “altavoz” para sus planes, pero sus propios asesores, dice, están ya filtrando en la prensa local que no se puede esperar nada de peso y concreto, porque la coyuntura no ayuda, centrados como están los Veintisiete en el coronavirus y los disruptivos del este, y “porque Macron tiene ese fallo de partida: pone énfasis pero no acaba de concretar”. “Es un mal que arrastra desde el inicio de su legislatura”, constata.

El Consejo Europeo de Relaciones Exteriores hizo una encuesta el pasado septiembre en la que, al hilo del adiós de Merkel, preguntaba a los ciudadanos a quién votarían en unas hipotéticas elecciones a la Presidencia de la UE y los datos fueron claros: la alemana ganaba por goleada, con un 41% de las preferencias de los sondeados, mientras que Macron se quedaba muy lejos, con un 14%. Pasa hasta en la propia Francia, donde el 32% votaría a Merkel y el 20%, a Macron.

Más allá de personalismos -no es lo mismo estar 16 años en el cargo que cinco, no es lo mismo haber pilotado recortes, crisis, refugiados, que haber llegado después-, está el aval del propio país: los encuestados ven en Alemania una potencia “digna de confianza” con una “fuerza integradora” en toda la Unión, papel en el que no se nota a Francia.

El presidente francés “quiere cambiar eso, le pesan los años de líderes menos ambiciosos con Europa y se ha generado un sentimiento de cierta inferioridad o de seguidismo respecto a Alemania que es una losa”, señala Gil. Lo que pasa es que Macron a veces ha expuesto toda su ambición de forma demasiado encendida y ha acabado asustando hasta a los alemanes. Ejemplo: la polémica entrevista que dio a The Economist en 2019 en la que hablaba de “muerte cerebral” de la OTAN o el discurso sobre la refundación de la UE que pronunció en La Sorbona en 2017, apuntando a una reforma de la zona euro o un impulso al presupuesto conjunto.

El lobista francés Ettiene Dion, afincado en Bruselas, reconoce que Macron tiene que “atemperarse” si quiere lograr consensos en Europa y atraer a los demás Estados -que por algo se habla de la “Europa del consenso”-, pero por otro lado señala como fortaleza que, si gana en abril y gobierna sin muchas dificultades, “puede consolidarse como un líder con experiencia, cuando hay muchos Ejecutivos nuevos en este momento”. “Tiene menos rodaje, menos agenda y menos influencia que Merkel, por años, legislaturas y partido de origen, pero aún así será un líder donde no hay muchos”, señala.

“No tendrá el peso alemán para la toma de decisiones o pra mostrar sus cartas, porque a Scholz le llevará unos meses asentarse y carece además del carisma de Merkel, y tampoco tiene ya enfrente el no permanente de Reino Unido, tras el Brexit, que impedía que avanzasen sus propuestas. Está por ver cómo se toman los demás países su empeño en ser cabeza de pelotón”, precisa. A su entender, será esencial primero evaluar cómo lleva Francia, lo doméstico, donde empezó con un afán renovador “apreciable”, contestado socialmente luego por crisis como la de los chalecos amarillos, y paralizado al fin por la pandemia.

Los dos analistas consultados coinciden en la necesidad de “robustecer” alianzas con otros países potentes, como la Italia de Mario Draghi, enorme peso pesado europeo desde sus tiempos al frente del Banco Central y susurrador esencial para lograr algunos consensos, o los Países Bajos de Mark Rutte, líder de los llamados frugales (más Austria, Suecia, Dinamarca y Finlandia), países partidarios de reducir las ayudas a los países del sur más afectados por la crisis del covid. “Solo no puede, por mucha épica que imprima a su discurso”, resumen.

Las relaciones Macron-Merkel