Macron amenaza con romper su alianza con Ciudadanos por su ambigüedad con Vox

“Es una decisión que el grupo debe tomar sobre los límites, qué pertenece y qué no al grupo (...) El grupo debe jugar sus cartas internas, sus valores y límites y deberá tomar las decisiones”, señaló De Montchalin.



“En el grupo lo estamos estudiando. No queremos tomar decisiones demasiado apresuradas”, dijeron por su parte fuentes del Elíseo, que advirtieron, no obstante, de que cualquier “plataforma común” entre Cs y Vox “cuestionaría” la cooperación entre la República en Marcha y la formación de Albert Rivera a nivel europeo.



El presidente francés no acepta “ambigüedades” ni “aproximaciones” con la extrema derecha, avisaron las fuentes al apostillar que no puede haber “incoherencias” en un momento en el que se está definiendo el “perímetro” del grupo Renovar Europa.



Las fuentes recordaron que desde hace un año La República en Marcha y Ciudadanos trabajan juntos en la creación de ese “grupo europeo centrista renovado” y “progresista”, que “tiene que tener una coherencia ideológica de compromiso y de pensamiento”.



“No puede haber incoherencias ni ambigüedades”, insistieron desde el Elíseo, tras señalar que observan y examinan con “gran preocupación” una colaboración entre Ciudadanos y Vox en los pactos políticos que se están tratando de cerrar en España.



“Si hubiese una cooperación en una plataforma común local entre Ciudadanos y la extrema derecha, eso cuestionaría esa cooperación (de Cs con la República en Marcha) incluido en el trabajo europeo. No podemos ignorar lo que sucede a nivel nacional, local en España”, dijeron las fuentes y destacaron que para París “no es una anécdota” lo que pueda suceder.