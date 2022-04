Macron contra todos: las claves de las elecciones en Francia

STEPHANE MAHE via REUTERS

La primera vuelta de estas elecciones es, de alguna manera, un deja vu respecto a 2017: la extrema derecha le pisa de nuevo los talones a Macron y la izquierda sigue tan fragmentada, que no cuenta con un líder con serias probabilidades de, al menos, superar la primera criba. Pero, evidentemente, tras la pandemia mundial y con la guerra en Ucrania aún vigente, ni Francia es la misma ni el mundo es el mismo ni los candidatos son los mismos que hace cinco años.

Hay, además, una diferencia clave: por primera vez la extrema derecha tiene serias probabilidades de hacerse con El Elíseo. “Es la primera vez que los sondeos dan en segunda vuelta una diferencia tan pequeña, que en algunos llegan a cinco puntos entre Macron y su rival Le Pen. Creo que hay una diferencia con las veces anteriores cuando se clasificó la extrema derecha para la segunda vuelta: no noto el miedo o preocupación que existía en un 70-80% de la gente. Había una preocupación seria entre la gente que no vota nunca a la extrema derecha que no vuelvo a ver en estas elecciones”, explica el corresponsal en España del diario francés Le Figaro, Mathieu de Taillac.