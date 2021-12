Macron elude declararse candidato... pero deja pocas dudas sobre su intención

Thibault Camus via AP

Thibault Camus via AP El presidente galo, Emmanuel Macron, en un encuentro con alcaldes de París, el 18 de noviembre pasado.

El presidente francés, Emmanuel Macron, eludió la pasada noche formalizar su candidatura para el Elíseo en las elecciones del próximo mes de abril, aunque dejó pocas dudas sobre sus intenciones al atacar a algunos de los otros pretendientes y al dibujar algunos de las reformas que tiene en mente.

En una larga entrevista de dos horas en televisión, muy criticada por la oposición que le había reprochado de antemano un abuso de su posición para hacer campaña sin decirlo, Macron habló de los más de cuatro años y medio que lleva de jefe del Estado sin hacer prácticamente ningún anuncio.

Reiteró que la reforma de las pensiones es “indispensable”, que la habría llevado a cabo si no se hubiera cruzado la pandemia de covid cuando se estaba tramitando, y que si tiene un nuevo mandato no será la misma que había planteado porque ahora el sistema tiene un problema de financiación que no se planteaba hace cinco años.

Por eso advirtió de que con una reforma en el futuro “habrá que trabajar más”, es decir retrasar la edad de jubilación, pero teniendo en cuenta las particularidades de cada oficio (en particular su carácter penoso) y también “simplificar las reglas” para pasar de los 42 regímenes especiales que existen actualmente a “tres o cuatro”.

Por responsabilidad

Aunque los dos periodistas le interrogaron varias veces sobre si se presentará para un nuevo mandato, Macron insistió en que en un momento como el actual en un pico de la quinta ola de coronavirus debe “todavía asumir (su) responsabilidad de presidente de la República”.

Pero para despejar dudas sobre sus intenciones profundas, él mismo rehizo el discurso: “Si la pregunta es si tengo ambición por el país más allá del próximo mes de abril, por supuesto. Pero en un momento en que hay mucha agitación y resentimiento, tengo que tomar decisiones difíciles para pasar la quinta ola”.