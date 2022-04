Macron y el dominio de las imágenes que valen más que mil discursos

Jeff J Mitchell via Getty Images

“La imagen es espectacular. Yo estaba viéndolo en casa y pegué un respingo”, admite José Luis Martín Ovejero , experto en análisis de la comunicación no verbal, sobre el momento, que está “totalmente” medido. “Lo que transmite es que Macron es una persona que no es que cuide, es que mima cada segundo, cada imagen que da, porque una imagen vale más que mil discursos”, añade. “Es su primer discurso, el primero que está dando a la nación”, recalca sobre ese paseíllo que también ha desmenuzado en su blog .

Y todo esto, delante del mayor símbolo de Francia, la Torre Eiffel. “Además es que llega andando despacito hasta el lugar donde se encuentra todo el mundo esperándole. ¿Para qué? En pocas palabras, para chupar cámara. Durante creo que más de un minuto, todas las televisiones del mundo le estaban viendo. ¡Eso no hay oro que lo pague!”, exclama el experto. Como colofón, Macron se rodeó de jóvenes, un mensaje claro de que estaba acompañado “del futuro”. “Es espectacular, es buenísima la imagen”, alaba Martín Ovejero.

Esta puesta en escena tan espectacular cuadra con la imagen del político, según cuenta la consultora de imagen Anitta Ruiz, quien destaca, que toda su imagen política está “americanizada”. “Esta política espectáculo de Obama mayoritariamente, muy grandilocuente en imágenes, pero he visto una diferencia significativa con la de 2017″, explica. Para ella, entonces fue “muy personalista” y en este caso ha puesto sobre la mesa esas críticas de no tener partido y ser su última legislatura. “Ha querido hacerlo más en conjunto con este paseíllo con la mujer y los niños y que en el escenario no esté nunca solo”, recalca.